Inspecteur Sven Pichal openhartig in podcast WinWin: "Ik begon geld af te halen met een dure kredietkaart"

Als je dure spullen zoals een laptop of televisie of een salon of slaapkamer wil kopen, heb je bij veel ketens de mogelijkheid om voor een afbetaling te kiezen. Handig om de aankoopprijs te kunnen spreiden over 1 jaar of 2 jaar, heel vaak tegen 0 procent rente.

Helaas beseffen veel consumenten niet dat je ook een kredietkaart krijgt van Visa of Mastercard met het logo van de betrokken winkel erop. Het is verleidelijk om die kaart te gebruiken voor andere aankopen, of om geld af te halen. Maar aan die kaart zijn wél hoge kosten verbonden als je ze gebruikt. En je wordt om de haverklap verleid om ze te gebruiken.

In de podcast WinWin vertelt Sven Pichal hoe hij jaren geleden geld verloor met zo'n kredietkaart en er maar moeilijk vanaf geraakte.