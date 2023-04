Dubbele primeur voor Japan? "Wit konijn" Hakuto-R probeert te landen op de maan

Hakuto-R moet bij voorkeur landen in de Atlas-krater, aan de zuidoostkant van de Mare Frigoris (letter vertaald "de koude zee", maar eigenlijk een vlakte van basaltsteen). Ispace wil onder meer in kaart brengen waar er eventueel water te vinden is op de maan. Dat is belangrijk voor toekomstige missies, omdat met water mogelijk ook brandstof voor de raket kan worden gemaakt.

Foto onder: een overzicht van de verschillende kraters en "zeeën" op de maan. De zeeën zijn vlaktes van basaltsteen, ontstaan door vulkanische activiteit. Die zou dan weer het gevolg zijn van inslagen van asteroïden op de andere kant van de maan.