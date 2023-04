Joe Biden gaat voor tweede ambtstermijn: de kansen en politieke risico's van zijn herverkiezingscampagne als tachtiger

Maar in het licht van zijn herverkiezingscampagne weegt die voorspelbare Republikeinse kritiek misschien niet zo zwaar als de dossiers waarvoor hij bij zijn eigen Democratische achterban een onvoldoende krijgt. Voor veel jonge en links denkende kiezers is Bidens palmares inzake klimaat, anti-racisme en vooral migratie ronduit te pover om hem met enthousiasme in de armen te sluiten. Biden laat opnieuw naar olie boren bij Alaska, handhaaft strenge beleidslijnen tegenover migranten aan de Mexicaanse grens en kiest voor een principieel harde opstelling in de relaties met Rusland en China. Dat alles zaait twijfel in de geradicaliseerde jonge gelederen van zijn partij. En door het verkiezingssysteem in de VS kan het afhaken van jonge kiezers in een handvol strijdstaten voldoende zijn voor een nederlaag - vraag dat maar aan Hillary Clinton.