Kinderdagverblijf in Izegem uit voorzorg geschorst na overlijden van kind

Het kinderdagverblijf Kim's kapoentjes uit Izegem is vorige week woensdag geschorst nadat een kind er naar het ziekenhuis werd gebracht en daar overleden. Dat laat het Agentschap Opgroeien weten. Uit zorg en respect voor de ouders van dit kind, de familie en alle betrokkenen, geeft het agentschap geen verdere informatie.

"We vragen om de sereniteit en de privacy van dit gezin, de opvang en alle betrokkenen te respecteren", klinkt het. Hoe het kindje is overleden, is nog niet duidelijk. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt de zaak.