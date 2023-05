Kortrijksupporters lachen met fans van Zulte-Waregem: "Afrit nemen naar 1B"

Het is niet de eerste keer dat de Kortrijksupporters het bord aanpassen. Nadat KVK vorig jaar de thuismatch met 5-0 won, stond de score de dag nadien op het bord langs de snelweg. "Waregem" werd ook al eens omgetoverd tot "Boeregem". De Essevee-supporters reageerden nadien door een groot kippenhok met een levende kip in op het veld van Kortrijk te zetten. De Kortrijksupporters hebben ook al ooit prei geplant op het veld van Zulte-Waregem.

De ludieke rivaliteit is eigen aan de derbysfeer. Al blijft het niet altijd ludiek. Het is de afgelopen jaren ook al tot vechtpartijen gekomen tussen de harde kernen. In 2016 werd zelfs de beloftenmatch even stilgelegd omdat er rellen waren uitgebroken in de tribune. Het zal nu voor een tijd gedaan zijn met de rivaliteit, want beide ploegen spelen volgend jaar in een andere competitie.