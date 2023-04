Rusland roept Armenië en Azerbeidzjan op om bestand uit 2020 over Nagorno-Karabach te respecteren: "Er is geen alternatief"

Nagorno-Karabach is een betwist gebied in Azerbeidzjan waarvan de meerderheid van de inwoners van Armeense oorsprong is. Het wordt zelfstandig bestuurd, gesteund door Armenië. De Armeense bevolking in Nagorno-Karabach wil zich aansluiten bij Armenië en wordt daarin gesteund door de Armeense regering.

In de jaren 90 werd een bloedige oorlog uitgevochten en ondanks de wapenstilstand in 1994 braken er de voorbije decennia geregeld nieuwe gevechten uit. In september 2020 laaide het oude conflict weer in alle hevigheid op.

Azerbeidzjan viel het gebied binnen. Na hevige gevechten van zo'n 6 weken waarbij duizenden doden vielen, kwam het tot een staakt-het-vuren. Russische en Turkse militairen zijn sindsdien in het gebied aanwezig om er op toe te zien dat het bestand wordt nageleefd.

Tijdens het conflict heroverde Azerbeidzjan grondgebied op Armenië, dat het volgens het bestand niet moest teruggeven. In Armenië werd het bestand dan ook op grote onvrede onthaald.