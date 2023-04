Laatste tickets voor Eurovisiesongfestival op anderhalf uur tijd uitverkocht

Liefhebbers moesten tussen 30 en 380 Britse pond (tussen 34 tot 430 euro) ophoesten. Enkel voor vip-boxen voor twaalf personen voor de finale zijn nog enkele tickets beschikbaar. Je moet er wel 45.000 pond voor over hebben.

De Oekraïense groep Kalush Orchestra won de editie van vorig jaar en Oekraïne had eigenlijk het evenement dit jaar moeten organiseren. Maar door de aanhoudende oorlog in Oekraïne was dat geen optie en werd besloten de show naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen. De Britse zanger Sam Ryder werd vorig jaar tweede en bovendien maakt het Verenigd Koninkrijk deel uit van de organiserende landen die elk jaar rechtstreeks mogen deelnemen aan de finaleshow.

Tijdens de selectieprocedure hadden meerdere Britse steden zich kandidaat gesteld, maar de geboorteplaats van The Beatles kreeg uiteindelijk de voorkeur. Het stadsbestuur heeft aangekondigd dat de Oekraïense cultuur centraal zal staan. Burgemeester Joanne Anderson kondigde het "beste feest ooit" aan.

De 67e editie van het Eurovisiesongfestival vindt plaats op 9, 11 en 13 mei. 37 landen nemen dit jaar deel. Voor ons land brengt Gustaph het nummer "Because of you".