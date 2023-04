Lokerse Feesten krijgen nieuwe voorzitter

De Lokerse Feesten van 2024 zullen geleid worden door Bart Nonneman. De Feesten van dit jaar zijn nog in handen van Timothy Heyninck. Die wilde het wat rustiger aan doen na 5 jaar aan de leiding van het op één na grootste stadsfestival van Oost-Vlaanderen. "We blijven groeien als festival en ook qua interne structuren hebben we verder geprofessionaliseerd. Het leek me daarom de perfecte timing om de fakkel door te geven", vertelt Heyninck.

"De laatste vijf jaren waren een ongelooflijk avontuur met tonnen voldoening", vertelt de uittredende voorzitter. "Tegelijkertijd verbaas ik waarschijnlijk niemand als ik zeg dat deze laatste vijf jaren ook een rollercoaster geweest zijn. Corona maakte alles anders. We werden gedwongen tot twee heel andere edities: een virtuele streaming editie in 2020 en een kleinere editie in 2021, die ook fel gesmaakt werden. Met editie 2022 en de opkomende editie 2023 kunnen we weer volop gaan voor het vertrouwde Lokerse Feesten recept."