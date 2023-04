Lucy (14) uit Zwijndrecht heeft verhoogde PFOS-waarden in haar bloed: "Ik verschiet, maar zag het ook aankomen" 

"Ik heb een brief gekregen waarin staat dat ik verhoogde PFAS-waarden in mijn bloed heb. Waarden die hoger liggen dan de mediaan", vertelt de jongere aan Radio2. "Dus het is slecht nieuws." Ze is een van de 300 jongeren die deel heeft genomen aan het onderzoek van VITO, waarbij de bloedwaarden zijn getest op het PFAS-gehalte. Dat is een verzameling van schadelijke stoffen, zoals PFOS of PFOA.

Een echte verrassing is het resultaat van het onderzoek niet echt voor de Zwijndrechtse. "We weten nog niet zo heel lang wat er aan de hand is met die PFAS, dus ik verschiet er wel een beetje van, maar ik zag dit ook wel aankomen."