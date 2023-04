Matthew Perry (Chandler uit "Friends") haalt belediging over Keanu Reeves uit zijn boek: "Onnodig en gemeen"

River Phoenix, zijn mede-acteur in de film "A night in the life of Jammy Reardon", beschrijft hij in andere passages als een genie die zijn tijd ver vooruit was. Phoenix is gestorven op 23-jarige leeftijd in 1993 aan een overdosis cocaïne en heroïne. Heath Ledger is in 2008 op 28-jarige leeftijd gestorven aan een accidentele overdosis medicijnen.