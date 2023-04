Maud Vanwalleghem stopt als senator voor CD&V na verlies van zoontje

MaudVanwalleghem kwam in oktober 2021 in de Senaat terecht als opvolgster van Sabine de Bethune, die naar het Grondwettelijk Hof verhuisde. Ze legde hoogzwanger de eed af. Haar zoontje overleed echter een maand na de geboorte.

"Ik had het voorrecht om net in die periode senator te zijn. In mijn mandaat vond ik voldoening, zingeving, betekenis. En zeker voor ouders van sterrenkinderen", blikt Vanwalleghem terug. "Maar het afgelopen jaar heeft ook onnoemelijk veel van mij en mijn gezin gevraagd. Ik heb gezocht naar een balans, maar ik vond die niet. Het werd me duidelijk dat ik niet zal herstellen van dit trauma op de manier die ik waardig vind voor mezelf en voor mijn gezin, als ik in de politiek blijf. Daar wordt mijn 'vechtmodus' teveel aangewakkerd."

Ze wil zich ook niet aan haar mandaat vastklampen. CD&V zal op korte termijn beslissen over wie haar opvolgt. "Ik heb Maud leren kennen als een bijzonder intelligente en sterke vrouw die zich inzet voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Ik heb heel veel respect voor de keuze die ze maakt. Ik dank haar van harte voor al het werk dat zij geleverd heeft en wens haar veel succes", reageert partijvoorzitter Sammy Mahdi.