Professor Isabel Beets wint Baillet Latour Award en krijgt 1 miljoen euro voor haar onderzoek naar hoe onze hersenen leren en vergeten

Professor doctor Isabel Beets behaalde in 2009 haar master in de biochemie en biotechnologie en volgde nadien een doctoraatopleiding in dezelfde richting die ze in 2013 succesvol afrondde aan de Universiteit van Leuven. Ze is momenteel onderzoeksprofessor aan het departement biologie van de KU Leuven en lid van het Leuven Breininstituut.