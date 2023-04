Europese leiders samen in Oostende: zo willen ze van de Noordzee één grote, groene energiecentrale maken

Sommige windturbines in de Noordzee zijn ondertussen even groot als de Eiffeltoren. Jaar na jaar bouwen we hogere windmolens. De Noordzeetop bekijkt vandaag of er standaarden nodig zijn. Op die manier kan het plaatsen van de turbines veel efficiënter. Zo moeten aannemers niet steeds investeren in grotere schepen en kunnen windmolens op dezelfde manier in zee geplaatst worden. Dat zou de kostprijs flink drukken.