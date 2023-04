OCMW Oosterzele moet zich vier weken intensief laten begeleiden om organisatie kinderopvang te verbeteren

Het kinderdagverblijf Olio in Oosterzele, onder de vleugels van het lokale OCMW, werd in februari gesloten nadat op videobeelden was gebleken dat kinderen er hardhandig werden aangepakt. Het OCMW van Oosterzele heeft - naast Olio - nog een locatie voor groepsopvang onder zijn vleugels en drie onthaalouders. Maar het lokaal bestuur beschikt volgens agentschap Opgroeien niet over de nodige integriteit en geschiktheid om dagverblijven uit te baten.

Het agentschap Opgroeien stuurde begin maart al een aanmaning naar het OCMW van Oosterzele. Daaruit bleek dat er heel wat bezorgdheden waren over hoe de opvang georganiseerd wordt. Het gaat onder meer over het invoeren van een klachten- en crisisprocedure en regels rond grensoverschrijdend gedrag.