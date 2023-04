Ondernemingsraad bij Delhaize draait uit op niets, 6 winkels blijven gesloten

Terwijl de retailer en vakbonden blijven onderhandelen, bleven er vandaag zes winkels van Delhaize gesloten door een stakingsactie van het personeel. Zowel in Vlaanderen als in Brussel en Wallonië zijn er twee winkels die de deuren dichthouden. In Vlaanderen gaat het om de vestigingen Fruithof in Berchem en Hippodroom in Antwerpen.