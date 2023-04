Motorrijder (16) zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen in Wolvertem

De 16-jarige motorrijder kwam uit een zijstraat en botste met de vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de meest recente informatie verkeert hij niet in levensgevaar. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De Linthoutseweg is volledig afgesloten.