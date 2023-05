Ook politie Grimbergen zet nu bodycams in: "Ze verhogen veiligheidsgevoel"

De politie moet wel altijd een wettelijke procedure volgen en aangeven dat er gefilmd wordt. Voordat de politie-inspecteur begint te filmen zal hij of zij dit mondeling meedelen, in de mate van het mogelijke. Ook zal aan de bodycam zelf te zien zijn of deze aan het filmen is: brandt er een rood lampje, dan is de camera aan het opnemen. Is dit lampje groen, dan staat deze enkel stand-by en worden er geen opnames gemaakt. “De transparantie en openheid is erg belangrijk”, zegt de korpschef Braeckmans nog.