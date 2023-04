Oostakker bij Gent krijgt er een nieuwe wijk bij

Concreet heeft de stad een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van het terrein aan de Meerhoutstraat. Dat zal opgedeeld worden in 46 loten voor eengezinswoningen, 2 loten voor meergezinswoningen (42 appartementen), 2 loten voor 20 stapelwoningen en 1 lot voor 12 sociale woningen. Stapelwoningen zijn appartementen met elk hun eigen ingang aan de buitenzijde van het gebouw.

Het wordt een groene wijk vertelt Florence Leroy van Matexi: "Zo’n 2/3 van de site wordt ingericht als openbaar domein met veel aandacht voor natuur, biodiversiteit en regenwaterbeheer. Zo wordt het omliggende landschap met grachten en knotwilgenrijen zo veel mogelijk geïntegreerd in de nieuwe buurt. We leggen daarnaast wadi’s aan, groene greppels die het regenwater opvangen en langzaam laten infiltreren in de bodem. Tot slot wordt het bestaande bos behouden en ingericht als speelbos."

De projectontwikkelaar heeft ook een samenwerking afgesloten met Energent om de nieuwe woonbuurt te verwarmen aan de hand van een collectief duurzaam verwarmingssysteem via geothermie. Ze krijgen daarvoor een subsidie van Vlaanderen. Nu de omgevingsvergunning binnen is, kan de projectontwikkelaar het infrastructuurdossier verder uitwerken. Daarna volgt de aanbesteding en tegen begin 2024 zouden de werken kunnen starten. Tegelijkertijd is Matexi ook de omgevingsvergunning aan het voorbereiden van de effectieve gebouwen.