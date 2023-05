Oosterzele bevraagt inwoners over mogelijke fusie met buurgemeenten

De bevraging is niet verplicht, maar iedere inwoner krijgt wel de kans om de vragenlijst in te vullen. “Zo kunnen ze hun voorkeur uitspreken voor één of meerdere buurgemeenten. Suggesties voor eventuele nieuwe namen kunnen nog niet. Daarvoor is het nu nog te vroeg.”

De resultaten van de enquête zullen niet bindend zijn. “We polsen eerst en vooral naar de mening van de mensen, of de bereidheid er is om te fuseren. Daarna werken we verder aan het fusieverhaal”, besluit schepen De Wilde.