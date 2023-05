Ouders kamperen aan school voor buitengewoon onderwijs in Tienen

"Het is de eerste keer dat hier ouders kamperen", zegt directeur Liesbeth Costermans van de Sterretjes. "De andere jaren zagen we wel dat mensen heel vroeg of de nacht voordien stonden te wachten, maar kamperen hadden we zelf nog niet meegemaakt. Daarom denken we eraan om volgend jaar toch wel naar een systeem van aanmelden over te schakelen. Bij een dergelijk systeem wordt wel een rangschikking opgemaakt op basis van woonplaats. Mensen die verder van Tienen wonen, zouden dan uit de boot kunnen vallen. Dus, we gaan wel nadenken over een beter systeem. Maar ik heb van de minister wel gehoord dat er plaatsen zouden bijkomen en daar zijn we wel blij om", zegt Liesbeth Costermans.