Personeel Brusselse OCMW's staken dinsdag: "Te hoge werkdruk"

Door de opeenvolging van crisissen, van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne tot de stijging van de energie- en voedselprijzen, wenden een toenemend aantal burgers zich tot hun OCMW's voor hulp. “De 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden hierdoor geconfronteerd met een aanzienlijke toename van hun werklast waardoor het echte werk om mensen naar sociale emancipatie te begeleiden steeds meer naar de achtergrond is verdwenen”, aldus het vakbondsfront maandag in een persbericht.