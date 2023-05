Petitie voor tram 55 verzamelt 1.000 handtekeningen en wordt behandeld in parlement

De petitie van het collectief, die sinds 30 november vorig jaar loopt, haalde intussen meer dan 1.000 stemmen. Dat betekent dat ze in het parlement behandeld zal worden. Een door 1.000 personen ondertekende petitie, met als voorwaarde dat de ondertekenaars minstens 16 jaar oud zijn en in het Brussels Gewest wonen, geeft immers recht op een hoorzitting in de bevoegde commissie. Aan La DH bevestigde de voorzitster van de commissie Mobiliteit Anne Charlotte d'Ursel (MR) al dat die hoorzitting is vastgesteld op 23 mei.