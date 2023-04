Succeseditie Antwerp 10 Miles: "Veel lachende gezichten achteraf en dankzij het weer weinig medische interventies"

Het Antwerpse loopfeest is een evenement waar heel wat liefhebbers aan deelnemen, maar het is ook een loopwedstrijd die professionele sporters graag lopen. Voor het derde jaar op rij was Michael Somers de snelste bij de mannen. Hij finishte na 47 minuten en 50 seconden. Daarmee was hij meer dan een halve minuut sneller dan de tweede snelste loper Vincent Bierinckx.

Bij de vrouwen was Hanne Vandenbussche veruit de sterkste. Zij liep de wedstrijd in 56 minuten en 11 seconden. Zij was zelfs 2 minuten sneller dan haar achtervolgster Hanne De Vet. Normaal gezien is de eerste burger van de stad, Bart De Wever, ook een enthousiaste deelnemer. Hij moest dit jaar verstek geven door luchtwegproblemen.