Rookverbod en geen reservaties meer nodig in openluchtzwembad Hamme

Het gemeentelijke openluchtzwembad in Hamme heropent op 6 mei. Er wordt dan een totaal rookverbod ingevoerd. De rokerszone naast de ligweide zal verdwijnen. Ook zullen meer zwemmers in het water kunnen springen. "We hebben geïnvesteerd in een automatisch telsysteem. De maximumcapaciteit wordt opgetrokken naar 650 badgasten. Sinds corona was dat 400. En reservaties zijn ook niet meer nodig. Op elk moment zal het precieze aantal badgasten te zien zijn, wat belangrijk is om het aantal redders te bepalen", vertelt schepen van sport Luk De Mey (CD&V).