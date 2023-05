Grimbergen moedigt inwoners aan om gemeentediensten voortaan met bankkaart te betalen: "Hier trekken wij de kaart" 

Met behulp van posters en stickers wil Grimbergen haar inwoners aanmoedigen om met de kaart te betalen voor gemeentediensten. Het kan gaan om het voltrekken van een huwelijk, het kopen van een voorlopig rijbewijs of een reispas of het verkrijgen van verblijfsdocumenten. Maar ook in de cafetaria van woonzorgcentrum (Ter Biest) en lokaal dienstencentrum (Ter Borre), bij haar toeristische dienst én in de bibliotheek zet de gemeente sterk in op digitaal betalen.