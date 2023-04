Spanje herbegraaft opnieuw fascistische leider: na Franco is het de beurt aan Falange-stichter Primo de Rivera

Primo de Rivera (1903-1936) was in de jaren 1930 een van de fascistische boegbeelden in Spanje. Als zoon van dictator Miguel Primo de Rivera (die Spanje regeerde van 1923 tot 1930) groeide hij op met de idee dat Spanje alleen op een militaristische manier kon worden bestuurd.

In 1933, tijdens de tweede Spaanse republiek, richtte hij de fascistische beweging Falange Española op, in die tijd een van de twee grote bewegingen binnen het fascisme in Spanje. De Falange stelde het katholicisme centraal en streefde naar het behoud van de traditionele Spaanse waarden, overgoten met een sociaal-populistische politieke ideologie.