Stad Hasselt zoekt nabestaanden Oud Kerkhof

"Hoe lang de concessies nog lopen, is voor elk graf natuurlijk anders", zegt schepen Libert. "Daarom vragen we dat nabestaanden de graven overdragen aan de stad. We zouden ook kunnen wachten tot de concessies verlopen, maar dan kunnen we natuurlijk niet aan de slag met die graven die we wensen. We hebben ook een lijst gemaakt van de graven die we dringend willen restaureren. De stad neemt dan de kosten op zich. We gaan het komende jaar gebruiken om in contact te treden met de families."