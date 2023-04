Station van Kortrijk, een van de 7 meest bedreigde erfgoedplaatsen in Europa, wordt toch niet beschermd

Minister Diependaele legt de bal nu in het kamp van de stad Kortrijk en van de NMBS. “Het is niet omdat wij het station niet beschermen, dat het moet afgebroken worden. Helemaal niet. Wij hebben enkel beslist dat de erfgoedwaarde onvoldoende is om het stationsgebouw in ons bestand van beschermd patrimonium op te nemen." Hoe dan ook is de NMBS niet van plan om het gebouw te behouden, meldde de woordvoerder meteen na het nieuws over de Europa Nostra-lijst. Het "beantwoordt spijtig genoeg niet langer aan de moderne eisen op het vlak van reizigerscomfort, duurzaamheid, toegankelijkheid en energiezuinigheid" en het past ook niet in de nieuwe stationsomgeving.