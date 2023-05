Stelling deels omgevallen in Deurne, geen schade of gewonden

De brandweer is bezig met het verwijderen van een omgevallen stelling in de Ter Heydelaan in Deurne, bij Antwerpen. Het is niet bekend waarom de stelling omviel. Wel is het voor de brandweer een grote klus om de stelling te verwijderen. Ze wordt helemaal gedemonteerd. Bij het incident raakte niemand gewond. Er is ook geen nevenschade aan andere gebouwen of voertuigen.