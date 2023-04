Sterrenstatus Sergio Herman in vrije val: restaurant Pure C verliest beide sterren

Ooit was hij ontegensprekelijk de beste chef van Nederland, wellicht ook de meest tot de verbeelding sprekende en meest rock 'n rolle chef-kok van de Lage Landen tout court: Sergio Herman. Hij reeg de Michelin-sterren (en andere gastronomische lofbetuigingen) aan elkaar, werd een merk op zichzelf en startte hier en daar een extra business op, maar nu gaat het dus even minder voor Herman, die al een tijd niet meer zélf in de potten roert in 'Pure C' in Cadzand-Bad, nét over de grens met Vlaanderen.

Het visrestaurant had twee sterren, maar nu dondert het restaurant van twee naar nul. In 2011 kwam voor Pure C de eerste ster, in 2018 de tweede, 2023 is dus een rampjaar. Ook al omdat Syrco Bakker, 12 jaar lang chef, besliste op te stappen bij de Zeeuwse gastronomische tempel, om "andere dingen te gaan doen en meer te gaan ondernemen". Zijn opvolger is Jeffrey Laarberg, die begint er een dezer weken aan. Of het (nakende) vertrek van Bakker bepalend is geweest voor de verminderde sterrenscore, is onduidelijk, maar dat lijkt logisch.

Sergio Herman staat al enkele jaren ver verwijderd van de potten (zowel hier als in die andere sterrenplek, 'The Jane'), maar het concept, de stijl en de signatuur zijn en blijven wel van Sergio Herman. Verschil met 'The Jane' is dat Herman de zaak helemaal heeft verkocht aan chef Nick Bril, anders dan 'Pure C' waar Herman nog de bewaker van de gastronomische lijn is. Hij zal dit dus wellicht lijdzaam zien gebeuren want het zijn al bij al ook (een beetje) zijn sterren die verdwijnen.

Trouwens, dit jaar stopt Peter Goossens als chef van "Hof van Cleve" in Kruisem, dit is mogelijk een signaal dat de drie sterren die daar aan de voordeur hangen, mogelijk ook zullen verminderen in aantal volgend jaar.