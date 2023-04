"Terrasnagels" bakenen Antwerpse horecaterrassen af: "Discussies met buren en klanten voorkomen"

"We zijn blij dat er eenduidigheid is voor heel de stad waarbij de regels bekend zijn waar we ons aan moeten houden. Dat is in ieder geval een verbetering voor de zichtbaarheid en de doorgang die altijd moet gegarandeerd worden", zegt Peter Michaels, uitbater van restaurant Lucy Chang. "Bij restaurants valt het nogal mee omdat de mensen daar aan tafels zitten. Bij cafés durft het wel eens spaak lopen als er veel volk is. Dan is de doorgang niet altijd verzekerd."