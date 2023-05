Bilzen en Hoeselt starten met infosessies voor verenigingen over fusie 

De afgelopen maanden zijn er al verschillende digitale infosessies georganiseerd over het fusietraject en de nieuwe stadsnaam en straatnamen. De fysieke infosessies maken deel uit van de laatste stappen in de richting van de fusie. De komende maanden krijgen inwoners ook nog antwoorden op hun praktische vragen op infostands op markten, kermissen en events. "Het is de bedoeling om in de eerste drie weken van september een nieuwe naam te kiezen. We gaan een shortlist maken waarop inwoners kunnen stemmen. Op 15 oktober willen we de naam bekendmaken", zegt burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen).