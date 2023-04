Geelse thuisopvang voor psychiatrische patiënten prijkt op voorpagina van The New York Times

"Een eeuwenoud radicaal experiment in de mentale gezondheidzorg." Dat is vrij vertaald de titel van een artikel over de gezinsverpleging op de website en in de krant The New York Times. De krant ging voor een reportage in de Kempische stad langs bij verschillende gezinnen die een patiënt met een psychiatrische kwetsbaarheid thuis opnemen. In Geel worden al sinds de 13e eeuw patiënten op die manier opgevangen.