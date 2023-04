Toestand wielertoerist uit Merelbeke nog altijd zeer kritiek, bestuurder moet voor onderzoeksrechter verschijnen

De toestand van de wielertoerist, die gisteren werd aangereden op de N60 in Oudenaarde, is nog altijd zeer kritiek. Dat meldt het parket. De man uit Merelbeke werd zondagmorgen aangereden op de N60 in Oudenaarde. De bestuurder van de bestelwagen moet voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het parket vraagt zijn aanhouding.