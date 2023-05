Vakbonden voeren actie tegen mogelijke privatisering van woonzorgcentrum Heuvelheem in Tessenderlo

"In de praktijk merken we dat de dienstverlening beter is in openbare woonzorgcentra, er is daar vaak meer tijd voor de bewoners", zegt Els Kerkhofs, gewestelijk secretaris ACV Openbare Diensten Limburg. "We maken ons zorgen dat de prijs zal stijgen zodat het geld opbrengt voor de eigenaars en dat het personeel daaronder zal lijden. Momenteel kost het veel geld voor de gemeente, maar de zorg die daar tegenover staat, is de zorg die iedereen zou kiezen."

"Wij rekenen nu op een snelle beslissing van ofwel VitaS, om te kijken of WZC Heuvelheem nog kan toetreden naast alle andere woonzorgcentra die er al bij horen. Ofwel rekenen we erop dat Tessenderlo niet overhaast te werk gaat om WZC Heuvelheem snel kwijt te spelen voor de verkiezingen", besluit Kerkhofs.