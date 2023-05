Brievenbussen omgeduwd in Minderhout, politie vraagt ook aangifte te doen als je geen schade hebt

"Zeker als er schade is en mensen moeten kosten maken, is het belangrijk om aangifte te doen, want het gaat om een misdrijf", zegt Els Delafaille van de Politie Zone Noorderkempen. "Anderzijds kunnen we zo het traject van de daders beter reconstrueren en zien waar ze allemaal geweest zijn. Dan kunnen we eventueel ook camerabeelden opvragen of een oproep doen naar getuigen. Zelfs wie geen schade had, vragen we toch om een melding te doen."