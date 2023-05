Vijftig bejaarden rollen door centrum van Diksmuide tijdens rollatortreffen

De deelnemers gingen met hun rollator over een parcours van 200 meter dat over de markt liep. "We zijn zeer tevreden met de opkomst", zegt Charlotte Vallaeys, van lokaal dienstencentrum Ten Patershove. "En ook de senioren waren zeer tevreden dat ze eens 'in the picture' konden staan en nog eens aan een wedstrijd mochten deelnemen."

Met het rollatortreffen wil de gemeente haar inwoners ook richting een gezonde levensstijl loodsen. "Ook op latere leeftijd of als het wat moeilijker gaat, blijft bewegen ontzettend belangrijk, al is het maar voor de ontmoetingskansen die het creëert", besluit schepen voor Volksgezondheid Katleen Winne (Idee Diksmuide).