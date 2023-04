Vlaams Belang wil Deens asielmodel kopiëren om instroom in te perken: "Kán gewoon niet"

Dat er mensen zijn die onterecht aanspraak maken op asiel is een feit. Van Grieken wil daarom bij alle aankomers als een soort van waarborg bezittingen afnemen, voor zover die he bedrag van 2.000 euro overschrijden. "Wanneer je aankomt met exuberant veel juwelen, wordt dat in Denemarken in waarborg genomen", zegt Van Grieken in "De ochtend", op Radio 1.

"Ik geef wel toe dat we dan een uitzondering nodig hebben op de Europese wetgeving." Van Grieken heeft het over de zogenoemde opt-out van Denemarken op het vlak van vrij verkeer van personen, asiel en immigratie. Denemarken is het enige EU-land met zo'n opt-out. "Dat klopt, maar ik ben hoopvol", zegt Van Grieken. "Men ziet dat alle landen in heel Europa kreunen onder de migratiedruk." Hij denkt dat "veel landen" een vraag van ons land voor een gelijkaardige opt-out zullen steunen.