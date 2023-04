Bondgenoten van Oekraïne hekelen "hypocrisie" van Russische Defensieminister tijdens VN-Veiligheidsraad over internationale samenwerking

"We zitten in een situatie, die mogelijk nog gevaarlijker is dan tijdens de Koude Oorlog", aldus de Russische minister van Defensie Sergej Lavrov, die tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het wantrouwen van het Westen tegenover Rusland hekelde. Een boodschap die niet bij iedereen in goede aarde viel: de Amerikaanse VN-ambassadeur noemde Lavrov een "hypocriete gesprekspartner" en meerdere VN-leden veroordeelden nogmaals de Russische inval in Oekraïne.