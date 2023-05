Hevige regen zorgt voor wateroverlast in de Westhoek: straten en enkele huizen onder water

Op sommige plaatsen stonden straten onder water. Dat was onder meer het geval in de Westhoekweg, Korte Reningelststraat en Vlamertingseweg in Poperinge, maar ook enkele straten rond Diksmuide en Koekelare stonden blank. Ook aan de Westkust kwamen twee oproepen binnen voor wateroverlast.

In de Professor Dewulfstraat in Poperinge en in de Woumenweg in Woumen kwam een huis onder water te staan. Ook in Diksmuide zorgde een overgelopen goot ervoor dat een garage met meubels dreigde onder te lopen. De brandweer kon iedere keer erger voorkomen.