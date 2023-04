11 wielertoeristen in Kortenaken beboet voor rijden op de weg: "Met minder dan 15? Dan moet je op het fietspad rijden"

Een van de wielertoeristen die afgelopen weekend op de bon werd geslingerd, is Jan Gelin. Samen met zijn tien wielervrienden werd hij in Kortenaken tegengehouden door een politiepatrouille. "Ons fietsgroepje van elf werd met sirenes en zwaailichten door een politiepatrouille tegenhouden", vertelt Gelin. "We dachten dat er iets ergs aan de hand was, maar we werden met zijn allen tegengehouden omdat we met elf op de weg aan het rijden waren. Een overtreding die ons elk 58 euro zal kosten. En dat terwijl we onszelf nog anderen in gevaar hadden gebracht."