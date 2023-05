Nieuw initiatief in Haspengouws wijntoerisme: een wijnbelevingswandeling in Bilzen en Hoeselt

"De wandeling is 8 kilometer lang", zo begint Joppe Theunis. "We vertrekken bovenaan Alden Biesen, waar wijndomein Montepertini een nieuwe wijngaard heeft aangelegd. En dan wandelen we naar Hoeselt, naar het wijndomein Vin de Goffin en wijngaard De Ranker."

Er gaan ook stadsgidsen mee van Bilzen. "Zij vertellen onderweg over de culturele bezienswaardigheden die we tegenkomen", gaat Theunis verder. "En daarnaast worden ook andere culinaire producten uit de streek bij de belevingswandeling betrokken zoals Limburgse vlaai en zuurdesembrood."

Bedoeling van de Terroir-wijnsafari is het groeiend aantal wijndomeinen ook bij toeristen in de kijker te zetten. Reserveren voor de wijnsafari of de tour met ecowagentjes kan op de website van Terroir-wijnsafari.