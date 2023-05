Zes jaar cel voor man die kinderen lokte en zichzelf voordeed als tienermeisje uit Kortrijk

"Ik was rijles aan het geven", zei de Duitse man tegen de politie, toen hij betrapt werd met de jongen van 14. Hij had het vooral gemunt op jongens uit een problematische situatie waar hij naar eigen zeggen medelijden mee had. De man deed zich online voor als tienermeisje uit Kortrijk en overtuigde zo 28 Vlaamse jongens om naaktbeelden van zichzelf naar hem te sturen. "Mijn cliënt was zelf het slachtoffer van seksueel misbruik in zijn jeugd, en besefte daardoor onvoldoende welke schade hij aanrichtte", zegt z'n advocaat Piet Tulkens die aandrong op psychiatrische begeleiding voor z'n cliënt.