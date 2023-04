Wat maakt dat sommige mensen traditionele media mijden?

De groep nieuwsmijders en -wantrouwers wordt jaar na jaar groter. Dat blijkt uit het Reuters Digital News Report dat binnenkort wordt gepubliceerd. Bijna één op de drie Vlamingen haakt af van de traditionele media.

Maar hoe komt dit nu? Dat onderzocht Ria Goris, docent in de opleiding journalistiek aan de Erasmushogeschool. Samen met studenten interviewde ze 80 nieuwsmijders en -wantrouwers en vroeg hen naar hun redenen waarom ze afhaken of net gaan wantrouwen. Via oproepen op sociale media konden mensen die zichzelf tot één van beide groepen rekenen, uitgebreid in gesprek gaan met de interviewers.

Nieuwsmijders zijn mensen die het nieuws niet meer volgen, terwijl er bij de groep wantrouwers een sterk geloof is dat de berichtgeving niet correct is. "Bij sommige mensen bleek uit de gesprekken dat het eerder ging om een tussengeval, deze hebben we dan ingedeeld in de combigroep", aldus Goris.

Bij het onderzoek werd ook in kaart gebracht wat de achtergrond van de 80 bevraagden was. Zo werd er onder meer gekeken naar het opleidingsniveau: het merendeel van de geïnterviewden behaalde minstens een bachelordiploma in het hoger onderwijs.