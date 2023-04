Vrouw uit Huldenberg krijgt 7 jaar cel voor moordpoging op ex-vriend tijdens "seksdate"

De vrouw verklaarde dat een onbekend iemand uit de struiken zou zijn gesprongen met de klinker in de hand. De rechter oordeelde dat die uitleg compleet ongeloofwaardig is. De hoek van de extreem diepe hoofdwonde bij het slachtoffer toont dat aan. Ook was er voldoende bewijs dat de vrouw de poging tot moord zorgvuldig had voorbereid. Zo vond de politie in haar huis onder andere een lijstje met tips voor de perfecte moord.