Alle leerlingen van het eerste middelbaar krijgen nu A, B of C-attest

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil er zo voor zorgen dat leerlingen zo snel mogelijk in de juiste studierichting terechtkomen. "We willen een duidelijk signaal geven dat het ook in het eerste jaar uitmaakt of je je best doet of niet. Examens moeten echt tellen. Het is verkeerd om het eindoordeel lang uit te stellen."

"Het geven van een attest na het tweede jaar, gaf leerlingen de indruk dat ze hoe dan ook konden overgaan naar het tweede jaar secundair onderwijs."