Gemeente Glabbeek bezorgt alle scholen een EHBO-rugzak

In Glabbeek heeft de jeugddienst EHBO-rugzakken aangekocht voor de drie scholen van de gemeente. "Daarin zit alle materiaal in om eerste hulp te verlenen tijdens schoolreizen en sporttoernooien", zegt schepen van onderwijs Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). "Deze rugzakken zijn onderverdeeld in kleine zakjes die ze kunnen vullen naargelang hun wensen. Daarin zit onder andere verbandmateriaal, handschoenen, kleefpleisters, een reddingsdeken, een schaar enzovoort.