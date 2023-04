Appartement brandt uit in Oostende, een bewoner gewond

Alle bewoners van het gebouw in de Nieuwpoortsesteenweg konden op tijd naar buiten vluchten. Een bewoner raakte gewond en werd weggebracht voor verzorging.

Er zijn een tiental flats in het oudere gebouw. Eén appartement brandde uit. Maar blijkbaar is er ook schade in de andere appartementen, want geen enkele bewoner kan de nacht thuis doorbrengen. Iedereen moet tijdeliljk elders onderdak zoeken.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.