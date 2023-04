Arctische ijsalgen zijn zwaar vervuild met microplastics

Die stalen werden geanalyseerd in de laboratoria van de Dalhousie University in Canada en de University of Canterbury in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Met verrassende resultaten: de algenklonters bevatten gemiddeld 31.000 (± 19.000) deeltjes microplastic per kubieke meter, zo'n 10 keer de concentratie die in het omringende water werd gevonden.



"De draderige algen hebben een slijmerige, kleverige textuur en ze kunnen dus microplastics verzamelen uit de atmosferische afzetting op de zee, het zeewater zelf, het omringende ijs en uit om het even welke andere bron die ze tegenkomen. Eens de microplastics vastzitten in het slijm van de algen, reizen ze als in een lift naar de zeebodem of worden ze opgegeten door zeedieren", zei mede-auteur van de studie Deonie Allen van de University of Canterbury en de University of Birmingham in het VK.

Aangezien de ijsalgen een belangrijke voedselbron zijn voor veel diepzeedieren, kunnen de microplastics in de voedselketen terechtkomen op de zeebodem.

Maar de algen zijn ook een belangrijke voedselbron aan het zeeoppervlak en dat zou kunnen verklaren waarom microplastics veel voorkomen bij organismen uit het zoöplankton die verbonden zijn met het zee-ijs, zoals uit een eerdere studie is gebleken. Op die manier kunnen de plastics ook aan het oppervlak in de voedselketen terechtkomen, als het zoöplankton - dierlijk plankton - opgegeten wordt door vissen als Arctische kabeljauwen en die worden gegeten door zeevogels en robben, en die laatste op hun beurt dan weer gegeten worden door ijsberen.