Verdachte opgepakt in Polen in verband met extreemrechtse projectie op Anne Frank Huis in Amsterdam

De balpen-complottheorie

In de jaren 80 zijn in het dagboek van Anne Frank losse papieren gevonden die met balpen geschreven waren. Volgens een extreemrechtse complottheorie is dat het bewijs dat het dagboek van Anne Frank vals is. De balpen is namelijk in Nederland pas na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd.

De met balpen beschreven vellen zijn hoogstwaarschijnlijk door een onderzoeker in de jaren 60 per ongeluk in het dagboek achtergelaten. Onderzoek heeft aangetoond dat de papieren niets afdoen aan de echtheid van het dagboek van Anne Frank.